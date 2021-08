Contadino muore travolto da una frana di fango in Alto Adige

Dal Web

Un contadino di 42 anni è morto sotto una frana che si è staccata in Val Sarentino, in Alto Adige, dopo un forte temporale. La colata di fango ha travolto l'uomo mentre lavorava su un pendio per dragare l'acqua caduta massicciamente nel giro di pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso con il medico d'urgenza che ha inutilmente tentato di rianimare l'agricoltore.