Bolzano, strage di Lutago: causa civile contro l'autista del bus

Gli avvocati delle famiglie delle vittime della strage di Lutago hanno intentato una causa civile contro il conducente del pulmino.

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020 in Valle Aurina (Bolzano) l'uomo guidava il veicolo sul quale viaggiava una comitiva di giovani turisti tedeschi per portarli al loro hotel. I ragazzi, scesi dal pulmino, attraversarono la strada e furono investiti dall'Audi condotta da Stefan Lechner, 29 anni, di Chienes, ora indagato per omicidio stradale, lesioni personale stradali gravi e guida in stato di ebbrezza: morirono in sette. Nella causa civile gli avvocati chiedono al conducente 3,7 milioni di euro di risarcimento danni per concorso di colpa.