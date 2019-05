Bolzano, ragazza di 16 anni violentata mentre tornava da scuola

Secondo quanto riferito agli inquirenti, la ragazza stava tornando da scuola quando è stata avvicinata da due uomini che sono passati in pochi minuti dalle parole ai fatti. La giovane è stata quindi spinta in mezzo alla vegetazione che costeggia il fiume e, in una zona appartata, si sarebbe consumata la doppia violenza. Dopo aver abusato della ragazza, gli aggressori si sono allontanati lasciandola a terra incosciente tra le frasche. Una volta ripresi i sensi, la 16enne è riuscita a raggiungere il sentiero ed è stata quindi soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 e le forze dell'ordine.



Nonostante il trauma subito, la giovane ha raccontato tutto agli inquirenti in Questura. Gli agenti della squadra mobile hanno analizzato gli abiti della ragazza per trovare tracce biologiche degli aggressori. La polizia ha individuato due sospetti e ha diffuso alcune foto segnaletiche. Si tratta di due nigeriani di 22 e 27 anni senza fissa dimora. Le forze dell'ordine stanno passando al setaccio tutti i luoghi che erano soliti frequentare i due nigeriani e non si esclude che possano aver già lasciato la città.



L'aggressione è avvenuta in pieno giorno in un'area piuttosto frequentata a pochi passi dall'Accademia europea. I passanti hanno riferito di non essersi accorti di nulla, forse a causa del rumore del fiume che avrebbe coperto le urla di aiuto della ragazza.