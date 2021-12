Bolzano, ordinanza impone le FFP2 dai 6 anni in su ma il protocollo non le prevede: proliferano i siti di "mascherine per bambini"

Un'ordinanza della Provincia di Bolzano impone di indossare mascherine FFP2 o di equivalente protezione dai 6 anni in su. La direttiva rischia di indurre in errore i genitori di tanti bambini per i quali questo tipo di dispositivo non esiste nonostante alcuni siti web continuino a proporlo. L'inviato di "Striscia la Notizia" Moreno Morello, in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, ha fatto chiarezza sull'ordinanza poi rettificata con la specifica che si applica a partire dai bambini dai 12 anni.

In una nota la Provincia di Bolzano ha sottolineato infatti che nel trasmettere la rettifica "si è tenuto conto di un'indicazione ricevuta dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige". Il Dott. Daniele Barbone, direttore generale del laboratorio di analisi BPSEC, ha però ricordato che "il Ministero delle Infrastrutture ha emanato una nuova linea guida che ha disciplinato senza equivoci come devono essere protette le vie aeree e quindi ha indicato che si possono utilizzare mascherine chirugiche o superiori". "I bambini - ha concluso Barbone - possono utilizzare escluviamente la mascherina chirgurgica, dispositivo compatibile con questo segmento di età".