Bolzano, eseguivano tamponi irregolari: denunciati un infermiere e un macellaio

Denunciati per falso in atto pubblico - I due sono stati denunciati dai carabinieri del Nas di Trento nell'ambito dei controlli in Alto Adige per il rispetto delle norme da emergenza pandemica e il corretto utilizzo del Green pass. Entrambi sono stati denunciati per falso in atto pubblico continuato in concorso.

Sequestrati 906 tamponi ancora da utilizzare - E' stato denunciato anche il proprietario della struttura dove venivano eseguiti i tamponi. I carabinieri del Nas di Trento hanno sequestrato 906 tamponi ancora da utilizzare e un computer: nel corso delle indagini verranno estrapolati i nomi delle persone che avevano avuto l'inserimento dell'esito del tampone nel sistema informatico sanitario e interrogati per scoprire se fossero stati informati del tipo di dispositivo medico impiegato.