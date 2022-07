Bolzano, alpinista precipita e muore sull'Ortles

Un alpinista ha perso la vita sull'Ortles, precipitando per 400 metri.

L'incidente si è verificato all'alba, intorno alle ore 5:30, nei pressi del rifugio Payer, che viene utilizzato da molti alpinisti come punto di partenza per la scalata finale della vetta di 3.905 metri. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Solda e la guardia di finanza con l'elisoccorso Pelikan 1: per l'uomo non c'è stato però nulla da fare.