Auto su pedoni in Valle Aurina, Merkel: notizia sconvolgente

"Le notizie che giungono dall'Alto Adige sono sconvolgenti. Una serata allegra è finita in una catastrofe". Lo afferma la cancelliera tedesca Angela Merkel in riferimento all'incidente stradale in valle Aurina (Bolzano), nel quale sono morti sei turisti tedeschi. "Sono in lutto con coloro che la scorsa notte hanno perso figli, fratelli e amici", aggiunge Merkel che augura ai sopravvissuti "forza e pronta guarigione".