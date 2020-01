Auto su pedoni in Valle Aurina: due dei feriti restano in pericolo di vita

Restano in pericolo di vita due degli undici feriti dell'incidente di domenica in Valle Aurina, in Alto Adige, che ha provocato la morte di sei giovani turisti tedeschi. Quattro persone sono in terapia intensiva, mentre migliorano le condizioni di altre sette ricoverate con ferite meno gravi. Lo ha reso noto l'azienda sanitaria dell'Alto Adige, spiegando che i pazienti più gravi sono ricoverati a Innsbruck, Bolzano e Brunico.