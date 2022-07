Arco (Trento), sviene per il caldo e sbatte la testa: morto operaio

Un operaio è svenuto mentre stava lavorando, ha sbattuto la testa sul pavimento ed è morto.

E' accaduto in un'azienda manifatturiera di Arco (Trento). Fiom Cgil e Fim Cisl hanno indetto 4 ore di sciopero per chiedere maggiori tutele per i lavoratori, anche e soprattutto in questi giorni di caldo torrido. Nell'azienda, riportano i sindacati, non ci sono impianti di condizionamento: al momento le Rsu hanno chiesto e ottenuto pause più frequenti.