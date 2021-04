Aperture anticipate, in diretta da un bar di Trento: “È importante fare colazione qui”

"Stamattina mi sono svegliata mezz'ora prima per venire qui a bere il caffè e mangiare la brioche". La cliente di un bar a Trento, in piazza Duomo, reagisce con entusiasmo alle aperture anticipate disposte in Trentino. A "Mattino Cinque" la donna spiega: "Per me è importantissimo iniziare la giornata lavorativa così, bevendo un caffè, facendo due chiacchiere. Questa apertura anticipata mi dà tanta speranza, mi rende felice", conclude.

Ma non è l'unica, insieme a lei seduti ai tavolini del bar in piazza ci sono anche altri clienti che si godono il sole delle prime ore del mattino. "Dopo tanti mesi, questo è un bel rientro. Aiuta tanto al fattore psicologico. Ritrovarsi a bere un caffè, a fare aperitivo con gli amici è il massimo", dichiara soddisfatto un altro cittadino.