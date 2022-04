Alto Adige, schiacciato da un escavatore: agricoltore muore sul lavoro

Un agricoltore di 64 anni è morto in un incidente sul lavoro a Vipiteno, in Alto Adige.

L'uomo stava lavorando il prato con un escavatore, quando in una zona più ripida il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Inutile l'intervento tempestivo dei soccorsi: l'uomo è morto sul colpo. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area interessata.