Trentino, rientrato l'allarme per la nube gassosa dispersa nell'aria a Rovereto

E' rientrato l'allarme in Trentino, a Rovereto, per una perdita chimica dallo stabilimento farmaceutico Sandoz. Nell'aria si è dispersa una sostanza gassosa, il potassio clavulanato. Sul luogo sono subito intervenute le squadre speciali dei vigili del fuoco con il nucleo Nbcr e dell'Appa, l'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Nessun rischio per la popolazione, invitata in precedenza e per prudenza, a rimanere a casa.