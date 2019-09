Francia, enorme incendio in un impianto chimico a Rouen | Prefetto: "Rischio inquinamento della Senna"

Il suono delle sirene - Attorno alle 8 di mattina sono suonate per due volte le sirene di allerta alla popolazione per l'incendio. Gli abitanti di 13 comuni sono stati invitati a rimanere in casa. Una densa nube nera si è leva dal sito industriale per la produzione e la trasformazione di additivi per lubrificanti. Ad andare in fiamme sarebbe stato, però, un sito di stoccaggio merci, non tossico e le prime analisi non evidenziano pericoli.



Perimetro di sicurezza e scuole chiuse - E' stato comunque istituito un perimetro di sicurezza di 500 metri intorno all'impianto e le scuole di ogni grado nell zona nord di Rouen resteranno chiuse in via precauzionale.



Rischio inquinamento della Senna - Il prefetto della Normandia, Pierre-Andrè Durand, ha posto la questione di "un rischio di inquinamento della Senna", causato dall'incendio di Rouen. "Continuiamo a combattere contro le fiamme con il rischio di inquinamento della Senna a causa del debordamento dei bacini di ritenzione", ha detto alla stampa.





Non è il primo incidente - Lo stabilimento Lubrizol si trova a Rouen dal 1954 e produce additivi per lubrificanti. Non è la prima volta che il sito industriale fa notizia: nel gennaio del 2013 il cattivo odore sprigionato dall'impianto è diventato un caso di "crisi sanitaria" a livello nazionale. La fuga di un gas, il metantiolo incolore caratterizzato dall'odore fetido, simile al cavolo marcio, ha portato conseguenze fino all'Ile-de-France e anche in Inghilterra.