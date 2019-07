"Non sai fare il tuo lavoro", insultata una vigilessa perché pugliese: condannato imprenditore trentino

Un imprenditore trentino è stato condannato a tre mesi di reclusione in primo grado per aver insultato una vigilessa. In Val di Fassa l'uomo dopo aver ricevuto una multa, si è scagliato contro la donna parlandole in dialetto. La vigilessa, originaria della Puglia, non capiva la lingua ed è stata così accusata dall'automobilista di non saper svolgere il suo lavoro perché incapace di parlare il ladino. L'imprenditore ora dovrà anche pagare un risarcimento di 10mila euro.