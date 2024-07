Treno merci svia alla stazione di San Severino di Centola (Salerno), ritardi e disagi

Dalle 16:30 la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Battipaglia-Sapri fra Policastro e Pisciotta a seguito dello svio di alcuni carri centrali di un treno merci presso Centola. Nessuna conseguenza per le persone. Lo rende noto l'ufficio stampa di Rfi. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Rfi al lavoro per verificare l'entità dei danni. Le cause sono in corso di accertamento. La circolazione resterà interrotta per le prossime ore con modifiche al servizio e parziale cancellazione dei treni lunga percorrenza, Av e Intercity. I treni regionali sono attesati a Sapri, Vallo della Lucania e Pisciotta.