Treno bloccato sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, guasto risolto in serata

Ai problemi si sommano gli incidenti sul lavoro, come quello costato la vita venerdì a un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi sui binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano (Bologna), in un'area dove non circolavano treni. Con la circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Bologna-Venezia, nel tratto interessato dall'investimento. Ma il giorno nero per il trasporto ferroviario è stato mercoledì: più di cento treni cancellati tra alta velocità, intercity e regionali, ritardi fino a quattro ore, caos nelle stazioni e rallentamenti fino a sera, migliaia di turisti e pendolari bloccati sulle banchine in attesa di notizie. Un guasto alla linea di alimentazione elettrica nel nodo ferroviario di Roma ha spaccato in due l'Italia, creando enormi disagi ai viaggiatori. La circolazione si è bloccata intorno alle 6.30 quando - spiegano i tecnici - si è verificata una "disconnessione degli impianti" dei sistemi informativi, sia a Termini che a Tiburtina, le due principali stazioni romane.