Trenitalia, "viaggi gratis per un anno": ma la promozione è una truffa

Arriva un link su WhatsApp o su Facebook che invita a cliccare e inserire i dati per ottenere la carta regalo. Ma ovviamente non arriverà mai. La società: "E' un'offerta fake impropriamente attribuita a noi"

Con Trenitalia "viaggi gratis tutto l'anno": arriva un link su WhatsApp o su Facebook che invita a cliccare per accedere all'offerta e il gioco è fatto, in teoria.

La truffa - Il copione è sempre lo stesso: arriva un link su WhatsApp a nome di Trenitalia, basta cliccare per vincere biglietti gratis per un anno. Chi apre il link viene rimandato su una pagina, la grafica è verosimile, colori e font sono quelli utilizzati da Trenitalia, compare anche l'immagine della carta regalo: per ottenerla basta rispondere a un questionario, spiegano sul sito. L'obiettivo degli hacker è convincere gli utenti a inserire i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo mail, spesso anche numeri di carte di credito e debito. È un tentativo di phishing, una truffa telematica che cerca di estrapolare le informazioni simulando pagine web create ad hoc per ingannare gli utenti.

Leggi Anche Truffe, le 5 più pericolose che si possono subire con il telefonino

L'allert di Trenitalia - "Noi abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostro social - precisa la società - . Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali". "Questa promozione - ribadiscono - non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia".

L'inganno del passaparola - I truffatori giocano sul passaparola, il link infatti è stato condiviso su WhatsApp e Facebook, e spesso è arrivato come messaggio da parte di conoscenti o familiari. In questo modo gli utenti abbassano le difese e inseriscono i dati personali (informazioni che poi verranno utilizzate dagli hacker) nel form che promette viaggi gratis per un anno. Alla fine del quiz l'utente viene dichiarato vincitore, ma il premio non arriverà mai.