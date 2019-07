Trenitalia, per scegliere il posto bisognerà pagare 2 euro in più

Dal 13 luglio scegliere il posto sui treni Trenitalia Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca non sarà più gratuito, ma costerà due euro. La maggiorazione sarà valida per tutte le classi con l'esclusione dell'Executive e con alcun eccezioni . Niente maggiorazione sui treni Intercity e Intercitynotte. Il sistema informatico assegnerà il posto in maniera casuale a chi deciderà di non pagare il sovrapprezzo.

La scelta del posto resterà dunque gratuita per alcune categorie di viaggiatori: niente aumento per chi acquista il ticket con tariffa Base, per i possessori di CartaFreccia Platino e Oro, per i clienti Corporate, per le persone con disabilità e gli abbonati, e per chi compra i carnet viaggi e i biglietti per le comitive. Il Codacons ha annunciato un esposto all'Antitrust e all'Autorità dei Trasporti per la novità tariffaria, definita "un atto abnorme in quanto, a differenza degli aerei, sui treni non esistono elementi che differenzino in maniera sostanziale un posto dall'altro, tali da giustificare un incremento del costo del biglietto di 2 euro“.