Treni, la linea Genova-Milano interrotta dal 21 luglio al 29 agosto

Dal 21 luglio fino al 29 agosto la linea ferroviaria tra Genova e Milano sarà interrotta su entrambi i binari tra Pavia e Voghera per consentire la seconda fase degli interventi di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Po di Bressana Bottarone (Pavia). Lo comunica il Gruppo Fs spiegando che dal 29 agosto la circolazione riprenderà su unico binario fino al 28 settembre, giorno in cui sarà ripristinata la normale circolazione tra entrambi i capoluoghi di Regione. La mobilità sarà comunque garantita: i treni regionali saranno deviati via Alessandria-Mortara, con termine corsa a Milano Rogoredo. Alcuni collegamenti si effettueranno nella tratta Genova-Voghera e viceversa da dove si potrà proseguire con bus dedicati che percorreranno l'autostrada tra Voghera e Milano senza fermate intermedie.