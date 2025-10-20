Trecate (Novara), tre giovani travolti da un treno: un morto e un ferito grave

In seguito all'incidente, si sono verificati ritardi sulla linea Milano-Novara
Grave incidente a Trecate, nel Novarese, dove tre giovani, cittadini pakistani tra i 20 e i 22 anni, sono stati travolti da un treno proveniente da Torino e diretto a Milano mentre attraversavano i binari. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave, portato in ospedale in codice rosso: ferito in maniera più lieve anche il terzo ragazzo. Sul posto le forze dell'ordine per le indagini del caso. Diversi treni della linea Milano-Novara hanno subito ritardi.
Sul luogo dell'incidente sono arrivate le ambulanze del 118. Mentre per uno dei tre è stato possibile solo constatare il decesso, gli altri due sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Novara. Uno è in prognosi riservata e l'altro ha riportato ferite di media gravità. Sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria.
Il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini si dice "profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara dove un treno ha travolto tre persone che - dalle prime informazioni - si trovavano sui binari senza autorizzazione". Lo si legge in un comunicato del ministero. Salvini, sottolinea la nota, ha chiesto una relazione dettagliata sull'accaduto ed esprime massima vicinanza alle famiglie coinvolte.