Travolto da un'onda anomala a Lanzarote, morto turista 27enne di Padova

Riccardo Rocco è stato trascinato in mare nella riserva naturale di Los Charcones, mentre stava pescando. Era in vacanza con un amico
Una foto sorridente, un messaggio vocale pieno di entusiasmo e l'orgoglio per i pesci appena pescati. È l'ultima traccia lasciata da Riccardo Rocco alla sua famiglia prima che un'onda anomala lo inghiottisse a Lanzarote l'8 dicembre scorso. Il 27enne, originario di Codiverno di Vigonza, nel Padovano, era arrivato sull'isola spagnola il 2 dicembre per una vacanza all'insegna della pesca insieme a un amico.
I due amici avevano scelto la suggestiva riserva naturale di Los Charcones, un tratto di costa famoso per le sue piscine naturali e per la bellezza selvaggia delle scogliere, ma che quel giorno era sferzato da una mareggiata insidiosa. Verso le 15.50, un'onda anomala, improvvisa e potentissima, ha investito i due giovani, trascinandoli in mare aperto. Alcuni presenti hanno assistito alla scena e lanciato immediatamente l'allarme, innescando un'imponente macchina dei soccorsi.
Riccardo è stato individuato dall'elicottero in arresto cardiaco. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Doctor José Molina Orosa di Arrecife, ma il suo cuore, dopo un breve ritorno al battito, si è fermato di nuovo poco dopo il ricovero. L'amico, ferito e sotto shock, è riuscito, invece, a raggiungere gli scogli e mettersi in salvo.
L'ultimo contatto con i genitori risale al giorno precedente: Riccardo aveva inviato un messaggio vocale e alcune foto del mare che amava profondamente. Poi, dal pomeriggio dell'8 dicembre, nessuna risposta. Il telefono ha smesso di squillare. A Codiverno il giovane era atteso per il rientro il 18 dicembre, pronto a festeggiare il Natale con la famiglia. Alla notizia del ritrovamento e del decesso, i fratelli sono partiti immediatamente per Lanzarote. Il ritorno in Italia è atteso nei prossimi giorni.