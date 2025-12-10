Travolto da un'onda anomala a Lanzarote, morto turista 27enne di Padova

Riccardo è stato individuato dall'elicottero in arresto cardiaco. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Doctor José Molina Orosa di Arrecife, ma il suo cuore, dopo un breve ritorno al battito, si è fermato di nuovo poco dopo il ricovero. L'amico, ferito e sotto shock, è riuscito, invece, a raggiungere gli scogli e mettersi in salvo.