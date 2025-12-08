Onde anomale alte tre metri: 4 morti a Tenerife

Nonostante gli avvisi di allerta dell'autorità, turisti in acqua nella zona di Los Gigantes per ammirare la mareggiata
Salgono a quattro le persone che hanno perso la vita travolte domenica da forti ondate nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale sulla costa meridionale di Tenerife, nell'arcipelago della Canarie. L'ultima vittima è un uomo che era stato soccorso in arresto cardiocircolatorio dai mezzi inviati dal Centro di Coordinamento delle Emergenza (Cecoes) ed era stato trasferito in elicottero all'Hospital de la Candelaria, dove è tuttavia deceduto. L'allarme era stato lanciato domenica intorno alle 16 al centralino delle emergenze per numerosi bagnanti sorpresi dalle forti ondate per il mare grosso a Los Gigantes, a circa 200 metri dal belvedere dalla Isla Cangrejo, nel comune turistico di Santiago de Teide.
Una mareggiata particolarmente intensa ha generato un'onda di grandi proporzioni che ha superato la barriera rocciosa e ha colpito un gruppo di persone presenti nella zona balneabile, trascinandole sugli scogli circostanti. Tra loro c'erano numerosi stranieri. E' stato immediatamente attivato un vasto dispositivo di emergenza che ha coinvolto il Salvataggio marittimo con un elicottero Helimer, il Servizio di urgenze canario (Suc) con un'ambulanza e un elicottero medicalizzato, i soccorritori locali con moto d'acqua e i vigili del fuoco di Tenerife.
Altre tre persone sono rimaste ferite, ma non sono in gravi condizioni, secondo i servizi di emergenza. L'incidente si è verificato durante una preallerta per il forte mare dichiarata dalla Direzione generale delle emergenze del Governo delle Canarie, che è stata attivata su tutte le isole dell'arcipelago da venerdì. Ma, secondo i media locali, il fenomeno di domenica pomeriggio sarebbe sopraggiunto senza alcun preavviso: alcuni bagnanti erano sulle scogliere, altri in acqua, in una zona, dove acque anche apparentemente calme possono improvvisamente agitarsi.
L'isola di Tenerife aveva già vissuto un'altra giornata tragica lo scorso 8 novembre, quando altre tre persone sono morte travolte da forti ondate di marea e altre 15 sono rimaste ferite.