Onde anomale alte tre metri: 4 morti a Tenerife

Una mareggiata particolarmente intensa ha generato un'onda di grandi proporzioni che ha superato la barriera rocciosa e ha colpito un gruppo di persone presenti nella zona balneabile, trascinandole sugli scogli circostanti. Tra loro c'erano numerosi stranieri. E' stato immediatamente attivato un vasto dispositivo di emergenza che ha coinvolto il Salvataggio marittimo con un elicottero Helimer, il Servizio di urgenze canario (Suc) con un'ambulanza e un elicottero medicalizzato, i soccorritori locali con moto d'acqua e i vigili del fuoco di Tenerife.