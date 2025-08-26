Travolta mentre soccorreva un animale, lo sfogo della mamma: "Cosa deve fare una persona per rimanere in carcere?"

Quindi, la donna spiega: "Questa persona doveva stare in carcere e invece gli sono stati concessi gli arresti domiciliari ed è potuta tornare a casa in macchina con i propri familiari, neanche scortato. Cosa deve fare una persona per rimanere in carcere? Mia figlia è in un cuore di legno a 20 anni e non ha fatto niente, non se l'è cercata. Lui è a casa con mamma e papà. In questo caso nessuno ci sta tutelando".



Evidenziando inoltre che quella notte Vincenzo Crudo era alla guida con la patente scaduta e una gamba ingessata, conclude: "Il pm Ometto e il gip De Benedetto devono capire che una ragazza di 20 anni non c'è più. Una persona che fa tutti questi reati e poi si trova a casa dà modo ad altri di commettere gli stessi reati. Noi l'ergastolo ce l'abbiamo e lui una pena la deve scontare, ma in carcere e non a casa. Quello che ha fatto è disumano".