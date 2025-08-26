Travolta mentre soccorreva un animale, lo sfogo della mamma: "Cosa deve fare una persona per rimanere in carcere?"

A "Morning News" l'indignazione della famiglia di Noemi Fiordilino di fronte all'ipotesi di uno sconto della pena per il pirata della strada
"Oggi chiediamo giustizia, chiediamo che venga accertata la pena di quello che è attualmente il reo confesso". È questo l'appello dei familiari di Noemi Fiordilino, la 20enne travolta e uccisa il 29 marzo da un'auto lungo la strada che collega Lurago Marinone a Limido Comasco, in provincia di Como, dopo essersi fermata a soccorrere un coniglietto.
Alla guida della vettura coinvolta c'era Vincenzo Crudo, che dopo essere fuggito senza prestare soccorso era stato arrestato per omicidio colposo con aggravanti e a distanza di tre mesi dall'incidente aveva confessato.
Come raccontato a "Morning News", però, il pirata della strada potrebbe evitare il carcere grazie al tasso alcolemico di 1.46, di poco inferiore al limite di 1.50 per cui è richiesta una pena più severa. "Con il rito abbreviato l'indagato potrebbe ottenere una condanna inferiore ai 4 anni, richiedere l'affidamento ai servizi sociali e non fare neanche un giorno in cella", spiega il servizio della trasmissione di Canale 5.
Uno scenario visto con particolare indignazione dai parenti della vittima, i quali chiedono di affidarsi al livello di alcol presente nel sangue di Vincenzo Crudo alle 2.20, momento dell'incidente, e non di quello rilevato in caserma, un'ora e 40 dopo la tragedia.
"Chiediamo che il pm Ometto e il gip De Benedetto della procura di Como incarichino un perito in modo tale che venga fatta una verifica sul reale valore del tasso alcolemico di Vincenzo al momento dell'impatto e non un'ora e mezza dopo. Perché da questo dipende la sua pena e anche la nostra", esordisce la sorella di Noemi, Alyssa, durante il collegamento con lo studio di "Morning News".
E prosegue: "Noi abbiamo presentato una memoria difensiva, abbiamo già fatto tutta una serie di verifiche, abbiamo incaricato dei consulenti per delle perizie e chiediamo che queste nostre perizie vengano prese a cuore e che si proceda con un accertamento che dia giustizia a mia sorella".
La parola passa dunque alla mamma di Noemi, Cristina Bairati, che non nasconde la delusione: "Mi indigna di più sapere che questa persona ha commesso una serie di reati e che qualcuno gli abbia permesso di stare a casa. Sono ancora più indignata con le persone che gli hanno permesso di stare a casa".
Quindi, la donna spiega: "Questa persona doveva stare in carcere e invece gli sono stati concessi gli arresti domiciliari ed è potuta tornare a casa in macchina con i propri familiari, neanche scortato. Cosa deve fare una persona per rimanere in carcere? Mia figlia è in un cuore di legno a 20 anni e non ha fatto niente, non se l'è cercata. Lui è a casa con mamma e papà. In questo caso nessuno ci sta tutelando".
Evidenziando inoltre che quella notte Vincenzo Crudo era alla guida con la patente scaduta e una gamba ingessata, conclude: "Il pm Ometto e il gip De Benedetto devono capire che una ragazza di 20 anni non c'è più. Una persona che fa tutti questi reati e poi si trova a casa dà modo ad altri di commettere gli stessi reati. Noi l'ergastolo ce l'abbiamo e lui una pena la deve scontare, ma in carcere e non a casa. Quello che ha fatto è disumano".
