Trattore si ribalta nel Bolognese, muore imprenditore 75enne

L'imprenditore bolognese Eugenio Candi, 75 anni, erede della famiglia Ranuzzi De' Bianchi, è morto in un incidente agricolo: è stato travolto dal trattore sul quale stava lavorando nella sua tenuta in località Muffa di Monteveglio, nel Bolognese. Da una prima ricostruzione, il mezzo si è ribaltato mentre l'uomo stava lavorando nei pressi di alcuni alberi. Sarebbe stato il figlio ad accorgersi della tragedia: ha subito dato l'allarme, ma all'arrivo dei 118 e dei vigili del fuoco per il 75enne non c'era più nulla da fare.