Trasporto aereo, confermato lo sciopero nazionale martedì 21 maggio

"Confermato martedì 21 maggio lo sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore". Lo rende noto Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt Cgil, precisando che la "protesta è indetta per la grave situazione occupazionale del settore, per dare un futuro certo ai lavoratori di Alitalia, la cui situazione è sempre più incerta, e per il rinnovo del contratto nazionale".