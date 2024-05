Trasporti, sciopero dei mezzi pubblici: ecco orari e fasce garantite

A Roma bus e metro regolari dall'inizio del servizio fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. A Milano, ha fatto sapere l'Atm, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Sono invece garantite le fasce orarie fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A Napoli per le linee di superficie (tram, bus, filobus): il servizio è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle ore 17 alle 20. A Bologna, ha fatto sapere Tper, "lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e dalle ore 19:30 a fine servizio". A Firenze, il servizio sarà garantito dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 e le 14:29, si legge sul sito di Autolinee Toscana, mentre a Genova, come spiega il servizio di trasporto pubblico della città AMT sul proprio portale, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17:30 alle ore 20:30.

I motivi dello sciopero

La protesta degli autoferrotranvieri è stata decisa - si legge in una nota dell'Usb - "per rivendicare salario, sicurezza e diritti, temi centrali su cui si basa la piattaforma di rinnovo contrattuale di categoria che Usb ha presentato alle associazioni datoriali. Associazioni datoriali che non hanno ritenuto darci alcun riscontro, quale espressa e palese volontà a non voler in alcun modo affrontare un confronto vero". Secondo il sindacato sono mancati "reali investimenti per l'implementazione dei servizi, l'efficientamento dei mezzi e la sicurezza sui posti di lavoro, in barba al diritto alla mobilità dei cittadini".