Trasporti Milano, guasto a Pasteur: sospesa la circolazione della Metro 1 tra Villa San Giovanni e Palestro

Mattinata di disagi per i passeggeri della metropolitana di Milano. A causa di un guasto alla fermata Pasteru, Atm ha sospeso la circolazione della M1 tra Villa San Giovanni e Palestro. Su Twitter l'azienda dei trasporti milanese spiega: "Stiamo intervenendo per risolvere un problema alla stazione di Pasteur. Bus sostitutivi da viale Monza sulla tratta. Loreto M2 attiva". In mattinata è anche stato sospeso l'arrivo al capolinea M1 Sesto Fs a causa di un pacco sospetto, il capolinea temporaneo è stato spostato a Sesto Marelli. Ora la circolazione è ripresa regolarmente su tutta la tratta.