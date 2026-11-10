Lecco, il trapper Baby Gang non va in udienza: "Pestato in carcere"

Il cantante è a processo in rito abbreviato assieme all'amico e trapper Simba La Rue, ossia Lamine Saida, per il possesso di un fucile mitragliatore esibito nel video di un brano di Baby Gang, al quale aveva preso parte anche Simba. Nella scorsa udienza la pm aveva chiesto la condanna a due anni e quattro mesi per Baby Gang e a un anno e otto mesi per Simba La Rue. Il 25enne ha partecipato all'udienza in videocollegamento dal carcere. Udienza che è stata dedicata agli interventi della difesa, mentre la sentenza è prevista per gennaio.