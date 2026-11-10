Lecco, il trapper Baby Gang non va in udienza: "Pestato in carcere"
L'avvocato dell'artista ha segnalato la vicenda al giudice: acquisita la relazione medica che riporta "segni di percosse riferiti dal detenuto". Il 25enne è a processo per il possesso di un fucile mitragliatore
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Non si è presentato in udienza a Lecco, per uno dei suoi processi, il trapper Baby Gang, 25 anni, all'anagrafe Zaccaria Mouhib: il giovane ha riferito al suo difensore di essere stato "pestato in carcere". L'avvocato lo ha fatto presente al giudice, che ha acquisito una relazione medica del carcere di Busto Arsizio (Varese). Come spiegato dalla difesa, il documento dava atto di "segni di percosse riferiti dal detenuto".
Il cantante è a processo in rito abbreviato assieme all'amico e trapper Simba La Rue, ossia Lamine Saida, per il possesso di un fucile mitragliatore esibito nel video di un brano di Baby Gang, al quale aveva preso parte anche Simba. Nella scorsa udienza la pm aveva chiesto la condanna a due anni e quattro mesi per Baby Gang e a un anno e otto mesi per Simba La Rue. Il 25enne ha partecipato all'udienza in videocollegamento dal carcere. Udienza che è stata dedicata agli interventi della difesa, mentre la sentenza è prevista per gennaio.
Il trapper era stato arrestato nuovamente il 17 marzo in un'altra inchiesta della Procura lecchese per accuse di detenzione di armi e altri reati chiusa nei mesi scorsi. Il 13 novembre al Riesame di Milano si discuterà la richiesta della difesa di concessione dei domiciliari in una comunità terapeutica, con braccialetto elettronico, per un "disturbo psichiatrico" e per "abuso di stupefacenti".