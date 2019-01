Potrebbe essere di Francesco Ciaravolo, detto Ciccio, il corpo carbonizzato ritrovato in un’auto alla periferia di Salemi (Trapani). La scomparsa del 49enne è avvolta nel mistero: a dicembre l’uomo non si era presentato all’altare nel giorno delle proprie nozze. Ad aspettarlo la sposa, gli ospiti e alcuni amici. Uno di loro, Salvatore, a cui Ciccio aveva chiesto se il figlio potesse fare da paggetto, ha raccontato a "Pomeriggio Cinque" di aver provato a chiamare Francesco per segnalare un problema con i fiori, che non erano arrivati in chiesa.



"Ciccio al telefono - spiega Salvatore - ha esitato e poi aveva chiuso la comunicazione". Alla seconda telefonata, aggiunge l'amico, era scoppiato in lacrime spiegandogli di essere nei guai per motivi economici: “Non ho soldi, non posso venire e fare questa brutta figura”, avrebbe detto tra le lacrime Francesco all’amico Salvatore. Il matrimonio, organizzato per circa 150 invitati a base di aragoste, prevedeva anche il noleggio di due costose auto (una Ferrari per gli sposi e una Maserati per accompagnare la sposa in chiesa). Da quella telefonata, Francesco sarebbe sparito. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla probabile connessione tra la sua scomparsa e il ritrovamento del corpo.