Stava lavorando vicino ai binari

Trapani, con le cuffie non sente l'arrivo del treno: morto 17enne

L'impatto con il mezzo è risultato fatale al giovane di origine tunisina

20 Feb 2026 - 18:27
© Ansa

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola. Secondo la Polfer il giovane, di origine tunisina ma residente a Campobello di Mazara, nel Trapanese, stava lavorando vicino ai binari dove si stava occupando di ripulire il terreno dai rami della potatura. A causa delle cuffie che indossava nelle orecchie, non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano e che lo ha travolto. L'impatto con il mezzo è stato fatale. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore. 

