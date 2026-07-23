Impatto frontale

Trapani, scontro tra moto e scooter: 17enne morto e tre giovani feriti

I più gravi sono una 16enne e un 19enne

23 Lug 2026 - 09:44
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Un diciassettenne è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nella frazione di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. La passeggera che era con lui, una sedicenne, è stata trasportata in codice rosso al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Il conducente della moto, un 19enne, è stato condotto all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. ll passeggero che era con lui è ricoverato all'ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e tre ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.

Ti potrebbe interessare

videovideo
trapani

Sullo stesso tema