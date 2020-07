Transgender a 13 anni, i genitori in tribunale a Ravenna: "Vogliamo cambiare nome e sesso a nostro figlio"

A tredici anni aveva fatto coming out esprimendo il suo desiderio di cambiare identità sessuale: nato maschio, il ragazzino si sentiva invece femmina e per sostenere il riconoscimento dei diritti dei transgender aveva cominciato una dura battaglia civile. Adesso a fare un passo importante sono i genitori dell'adolescente, che vive a Ravenna. Hanno presentato ricorso in tribunale per il cambio del nome e anche per il nulla osta all'intervento chirurgico.