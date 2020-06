Daniel Radcliffe risponde ai tweet di J.K. Rowling: “Le donne transgender sono donne”

Dopo le controverse parole della scrittrice di "Harry Potter" J.K. Rowling , che in un tweet aveva dichiarato che il dibattito sul gender rinnegava la sessualità biologica, è arrivata la risposta di Daniel Radcliffe . "Le donne transgender sono donne. Ogni affermazione contraria cancella l'identità delle persone transgender", ha scritto sul sito di "The Trevor Project", associazione che si occupa della prevenzione dei suicidi nella comunità LGBT.

Il tweet di J.K Rowling - La polemica è partita da un tweet pubblicato dalla scrittrice in cui ha affermato: "Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso rimuove la capacità di molte persone di discutere in modo significativo le proprie vite. Non è odio dire la verità".

Sulla questione è intervenuto anche il protagonista di "Harry Potter" Daniel Radcliffe, che sul sito di "The Trevor Project" (associazione che si occupa di prevenire i suicidi nella comunità LGBT) ha pubblicato un articolo a sostegno delle persone transgender.

"Le donne transgender sono donne" - "Anche se J.K. Rowling è responsabile della piega che la sua esistenza ha preso, sento la necessità di dire qualcosa. Questa non è una controversia tra me e J.K. Rowling, le donne transgender sono donne. Ogni affermazione contraria cancella l'identità e la dignità delle persone transgender e va contro i consigli delle associazioni sanitarie che sono ben più esperti al riguardo di me o di Jo".

Le scuse ai fan di Harry Potter - "A tutte le persone che ora sentono che la loro esperienza con i libri è stata offuscata, sono dispiaciuto per il dolore che questi commenti vi hanno causato. Spero davvero che non perderete del tutto ciò che per voi è stato prezioso in queste storie. Se questi libri vi hanno insegnato che l'amore è la forza più forte dell'universo, capace di vincere qualsiasi cosa", ha concluso l'attore.

