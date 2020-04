La saga di Harry Potter su Italia Uno: rivediamo cosa fanno oggi i protagonisti

Lunedì 6 aprile e martedì 7 andranno in onda su Italia Uno gli ultimi due appuntamenti con Harry Potter. "Harry Potter e i doni della morte", il film conclusione della saga diviso in due parti, è l'ultimo episodio della maratona sul maghetto più famoso del mondo andata in onda questo mese.

In attesa, dunque, di rivivere gli ultimi due capitoli del racconto di J. K. Rowling, scopriamo cosa fanno oggi i protagonisti di uno dei blockbuster di maggior successo al mondo: dal protagonista Daniel Radcliff alla bellissima Hermione-Emma Watson, passando per le vicende di Ron Weasley, interpretato da Rupert Grint.