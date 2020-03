Mediaset amplia l'offerta web e tv per le famiglie italiane raccolte a casa

Per ampliare ulteriormente l’offerta alle famiglie italiane raccolte a casa, Mediaset propone nuovi contenuti gratuiti sia in streaming on demand sia in tv. Su Mediaset Play , la piattaforma online gratuita del Gruppo Mediaset (www.mediaset.it), due nuove sezioni: "Kids” e “Family". Potenziato il palinsesto di italia 1 .

"Kids" sarà ancora più ricca di contenuti per tutti i bambini e i ragazzi, con i cartoni Boing e Cartoonito, tutti visibili on demand in qualsiasi momento della giornata: "Doraemon", "Dragon Ball Super", "Siamo fatti così", "One Piece - Tutti all'arrembaggio", "Lady Oscar", "Capitan Tsubasa" e molti altri. I canali di Boing e Cartoonito sono, sempre gratuitamente, anche in diretta streaming.

"Family" ospita una rassegna di commedie, film di animazione, evergreen: oltre 50 titoli per tutta la famiglia sempre disponibili con un clic. Da Totò alle Winx ad Aldo, Giovanni e Giacomo fino alle serie storiche della tv Mediaset come "I Cesaroni"



Italia 1 rafforza nuovamente il suo palinsesto. Dalle prime ore del giorno assicura i migliori cartoni animati dedicati ai più piccoli. Poi, dalle 8.30, fino a domenica andranno in onda i documentari BBC "Planet Earth 2 - Meraviglie della natura" e da lunedì 16 marzo tutte le puntate di "Freedom – Oltre il confine", immagini e storie da tutto il mondo raccontate dal divulgatore Roberto Giacobbo. A seguire, dalle 9.30, "The Flash", la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo.

Nel pomeriggio, dopo gli appuntamenti delle 14.00 con le serie cult "I Simpson" e "The Big Bang Theory", al via una nuova rassegna di film per tutta la famiglia mai visti nella fascia di day time: da "La Bella e la Bestia" a tutti i film della saga di "Shrek" e molti altri.

In prima serata, da lunedì 16 marzo e fino al 7 aprile, tutti gli otto film di "Harry Potter" con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il martedì. Primo titolo: "Harry Potter e la pietra filosofale".

Mediaset seguirà l’evolversi della situazione generale per alimentare il più possibile la propria offerta con ulteriori nuovi contenuti lineari e non lineari.