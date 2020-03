Documentari, serie e grandi film: Italia 1 cambia programmazione per le famiglie costrette a casa

In questi giorni di emergenza coronavirus le persone sono in molti casi costrette a rimanere a casa. E la televisione diventa una fonte di compagnia ancora più importante del solito. Per questo Italia 1, per ampliare l’offerta alle famiglie italiane che non possono muoversi, da martedì 10 marzo rivoluziona la programmazione diurna con un palinsesto di alta qualità fatto di documentari, serie tv e film mai andati in onda nel day time.