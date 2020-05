Le star leggono "Harry Potter" per i bimbi in quarantena

Celebrità del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport come Daniel Radcliffe, David Beckham ed Eddie Redmayne hanno prestato la loro voce per farsi narratori in video letture di "Harry Potter e la Pietra Filosofale". E' l'ultimo contributo a "Harry Potter At Home", la serie di iniziative gratuite concepite per aiutare a portare la magia di Harry Potter a genitori, bambini e chi si prende cura di loro durante il lockdown.