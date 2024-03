Tragedia in mare a Vieste, un 63enne muore mentre fa kitesurf

In un villaggio turistico a Vieste è morto, mentre faceva kitesurf, un 63enne di Foggia.

Franco Carlucci era sul Gargano con amici per praticare lo sport in acqua quando sarebbe caduto in mare, rimanendo probabilmente strangolato dal cavo del kite. Immediato l'intervento degli amici, che hanno allertato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Il mare in quella zona era molto agitato al momento della tragedia.