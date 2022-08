Tragedia in Versilia, due corpi trovati in mare a poca distanza l'uno dall'altro: ignote le cause

Si tratterebbe di due uomini di circa 55-60 anni . Sebbene siano ancora in corso le procedure di identificazione e ricostruzione dell'accaduto, le due vicende non sembrerebbero collegate tra loro .

Anche se sono stati trovati a poca distanza l'uno dall'altro, i due corpi sono stati rinvenuti

in due momenti e punti diversi

: uno dei due era più lontano dalla riva, l'altro più vicino alla battigia.

Secondo quanto riporta La Nazione, al momento del primo avvistamento l'uomo era ancora vivo. A notarlo, verso sera,

un bagnino

nel tentativo di aiutarlo

l'immediato arrivo del 118

, che subito dopo essersi reso contro che l'uomo era in difficoltà si è buttato in mare. Ma ormai per lui non c'era più niente da fare. Nulla ha potuto nemmeno, arrivato sul posto insieme alle forze dell'ordine la Guardia Costiera.

Poco dopo quella prima chiamata, sempre da quello stesso indirizzo è arrivata

un'altra richiesta di aiuto

lo stesso bagnino

grida

per un altro corpo in mare. A lanciare l'allarme anche questa volta è statoche aveva soccorso la prima persona. Si è accorto del secondo cadavere dopo aver sentito delle. A urlare era stato infatti un canoista che ha notato il corpo in acqua.