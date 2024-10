Pavia, maltrattò in carcere il trapper Jordan che poi si suicidò: condannato

Maltrattò in carcere il suo compagno di cella, il trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, 26 anni, poi morto suicida. Con questa accusa è stato condannato a tre anni e un mese di reclusione Gianmarco Fagà, altro trapper noto come Traffik. Il 26enne era stato trovato morto il 12 marzo nell'istituto penitenziario Torre del Gallo a Pavia: un decesso sul quale sta cercando di fare luce la Procura, con un'altra indagine attualmente in corso. "Finalmente qualcuno ha creduto a Jordan - ha commentato l'avvocato Federico Edoardo Pisani, legale di parte civile -. Spero che ovunque si trovi adesso, possa essere felice di questa decisione". Subito dopo la sentenza, l'avvocato ha sentito il padre di Jordan: "Era molto commosso. Ha preferito non presentarsi in aula, per non farsi coinvolgere troppo a livello emotivo".