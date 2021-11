Traffico stradale a livelli pre-Covid, ripresa lenta per aerei e treni

ansa

Il trasporto stradale di merci e passeggeri e il traffico di veicoli privati sono tornati ai livelli pre-Covid. Il trasporto ferroviario e aereo per passeggeri e il trasporto pubblico locale invece non hanno ancora recuperato i flussi precedenti. Emerge dal Rapporto dell'Osservatorio sulle tendenze di mobilità. Sulle autostrade in particolare è stato registrato un aumento del traffico del 3% rispetto allo stesso periodo del 2019.