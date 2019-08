Traffico, sciopero dei casellanti: bollino nero sull'esodo estivo

A proclamare la protesta sono stati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti. Incroceranno le braccia gli addetti all'esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero. Stop poi al personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre - fanno sapere i sindacati - il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì prossimo.



Non sarà possibile, come succedeva negli anni Settanta, transitare gratis ai caselli. I disagi potranno invece essere pesanti, come spiegano i sindacati, e "saranno esclusivamente attribuibili alle decisioni delle aziende di neutralizzare gli effetti dello sciopero dirottando il traffico sulle porte automatiche".