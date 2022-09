Immigrati, il traffico illegale di organi umani è presente anche in Italia

Siti piuttosto facili da trovare online con addirittura sconti e offerte: come mostrato in un'esclusiva inchiesta firmata da "Fuori dal Coro", il

traffico illegale di organi umani

dark web

brochure

corre in rete e riguarda da vicino anche l'Italia. Per fare luce sulla vicenda, il giornalista Nicolò Calcagno si è affidato all'esperto di sicurezza informatica Nicola Bressan, che in poche ore ha scovato nelservizi di ogni genere, ricavando persino unache raffigura il corpo umano e il valore di ogni singolo organo.

La trasmissione di

Rete 4

Nicola Bressan

ha quindi provato a contattare uno dei rivenditori, arrivando a ottenere in poche ore una cornea, con prezzo, modalità di vendita e di consegna. "Sicuramente è pericoloso, perché rendere queste cose alla portata di tutti potrebbe spingere le persone a pensare che sia una strada percorribile", avverte lo stesso

Il business costa caro da una parte agli

immigrati

Italia

raccordo ideale

, che quando non possono pagare la traversata in denaro si vedono costretti a farsi prelevare gli organi necessari al mercato nero, ma anche all', che da centro nevralgico degli sbarchi si è trasformata nel luogo diper i trafficanti.