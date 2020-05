Toti: "Covid presente in Liguria prima di Codogno" 

La presenza del Covid-19 in Liguria "risale a molto tempo prima della comparsa a Codogno". Lo ha affermato il governatore della Regione, Giovanni Toti, facendo riferimento ai risultati preliminari di tre studi che hanno evidenziato come il coronavirus fosse in circolazione ben prima della scoperta del "paziente zero" di Codogno.

