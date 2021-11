Vive in garage con i 3 figli, l'appello di una mamma di Carrara: "Da nove anni nel freddo e nella muffa"

Da nove anni vive, insieme ai suoi tre bambini, in un garage. È la storia di Marisol una mamma di Carrara che chiede aiuto a "Pomeriggio Cinque" al fine di trovare un alloggio più dignitoso per la sua vita e quella dei suoi figli. "Ho povato più volte a chiedere una mano al comune e agli assistenti sociali, ma nessuno mi aiuta", dichiara la donna che mostra all'inviata di Canale 5 la muffa sulle pareti della sua abitazione a causa della forte umidità. Marisol si sarebbe rivolta anche all'Asl ma il suo alloggio è stato ritenuto "abitabile".

"Pomeriggio Cinque" che accoglie le richieste di aiuto dei cittadini in difficoltà raggiunge l'assessore alle Politiche Abitative di Carrara per chiedere di intervenire al fine di trovare una soluzione per Marisol e i suoi bambini. "Abbiamo 400 nuclei in graduatoria - spiega l'assessore - non è una cosa banale. Valuteremo la situazione, ma chiediamo che la signora venga qui a parlare con noi perché non sono abituata a promettere cose che non si possono mantenere", conclude.