Vinci (FI), supermercato espone le foto dei ladri dopo i furti subiti

A Vinci un supermercato ha deciso di esporre le foto dei ladri che nelle ultime settimane hanno compiuto furti nel negozio. Il proprietario, intervenuto a "Mattino Cinque News", ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a fare una scelta del genere: "Si tratta di persone che hanno compiuto attività di taccheggio nel nostro supermercato - ha raccontato l'uomo – siamo riusciti a ritagliare i loro volti grazie alla sorveglianza interna, e abbiamo deciso di esporli così che i nostri dipendenti sappiano che queste persone hanno fatto questo negli altri supermercati della nostra rete, oppure per fare da deterrente a queste persone, dicendo loro che li conosciamo e siamo più attenti”.“E’ un modo per far capire a loro che noi sappiamo che hanno già fatto questo in altri punti vendita o nel nostro punto vendita. Quando entra, il ladro vede queste immagini e si riconoscere, la speranza è che si renda conto che una volta riconosciuto sarà seguito".

Il titolare del supermercato ha spiegato che spesso i ladri vengono riconosciuti grazie a questa tecnica: "Dal momento che li riconosciamo - aggiunge - inizia una marcatura a uomo al fine di evitare altre azioni di taccheggio. Sarà uno strumento coercitivo, ma funziona". Tuttavia, l'uomo spiega che non ci sono veri e propri pedinamenti continui: "Se non abbiamo la certezza che si tratti di un taccheggiatore - ha spiegato - non interveniamo. Così facendo non si creano equivoci spiacevoli con i nostri clienti".

Il titolare lamenta la mancanza di pugno duro da parte delle forze dell'ordine: "Noi denunciamo chi ruba, ma solitamente dopo aver fatto denuncia, nel giro di 20 minuti li ritroviamo in giro. Dopo due giorni dalla segnalazione la persona rientra nel punto vendita e tenta di rubare di nuovo. Per difenderci da questo stiamo usando il sistema delle foto".