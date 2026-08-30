Viareggio, assessore beccato a segnalare pattuglie e posti di blocco su Telegram

Tutto parte dal gruppo Telegram "Anonymus Versilia": nato per segnalazioni stradali generiche, veniva usato perlopiù dagli utenti per capire dove fossero piazzate pattuglie e posti di blocco in questa zona della Toscana. A nulla sono serviti i messaggi effimeri: tra i cinquemila utenti del gruppo c'è stato qualcuno che ha notato il messaggio mandato da Salemi. La sera di giovedì 27 agosto, alle 19.36, scrive: "Tre posti di blocco sul lungomare a Viareggio, 1 davanti al Teresita a Città Giardino, 2 Piazza Mazzini verso nord, 3 Piazza Mazzini verso sud".