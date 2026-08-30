gestiva la delega alla polizia municipale

Viareggio, assessore beccato a segnalare pattuglie e posti di blocco su Telegram

Al centro delle polemiche un messaggio di giovedì sera sul gruppo "Anonymus Versilia" dove Rodolfo Salemi comunica la posizione di tre volanti

30 Ago 2026 - 21:03
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Fino a pochi mesi fa gestiva la delega alla polizia municipale, ora segnala le pattuglie sulle strade di Viareggio agli automobilisti. È la storia di Rodolfo Salemi, assessore comunale con le deleghe a Sport, Mare e Futuro.

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Tutto parte dal gruppo Telegram "Anonymus Versilia": nato per segnalazioni stradali generiche, veniva usato perlopiù dagli utenti per capire dove fossero piazzate pattuglie e posti di blocco in questa zona della Toscana. A nulla sono serviti i messaggi effimeri: tra i cinquemila utenti del gruppo c'è stato qualcuno che ha notato il messaggio mandato da Salemi. La sera di giovedì 27 agosto, alle 19.36, scrive: "Tre posti di blocco sul lungomare a Viareggio, 1 davanti al Teresita a Città Giardino, 2 Piazza Mazzini verso nord, 3 Piazza Mazzini verso sud". 

Al momento Salemi non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, ma le opposizioni sono già insorte chiedendo le sue dimissioni.

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