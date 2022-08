Versilia, tromba d'aria distrugge metà "Twiga", Flavio Briatore: gli sfigati esultano

"Abbiamo avuto una tromba d'aria che ha distrutto metà 'Twiga', leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone.

Non riesco a capire, che Paese di rancorosi e sfigati ..." Lo dice Flavio Briatore , in un video postato su Instagram nel quale parla dei danni causati dal maltempo in Versilia , testimoniati anche da un altro video di Daniela Santanché girato nello stabilimento. "Il Twiga dà lavoro a 150 persone, dà un indotto milionario alla zona, però sono felice di far contente tante persone in un giorno come questo. Sono felici delle disgrazie che succedono", aggiunge.