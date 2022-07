Vaiolo delle scimmie, isolato un nuovo caso a Lucca

Un nuovo caso di vaiolo delle scimmie è stato registrato a Lucca: si tratta di un quarantenne già rimandato a casa, in isolamento, come conferma la Asl Toscana nord ovest.

Le autorità hanno attivato la procedura per individuare gli eventuali contatti dell'uomo per l'eventuale sorveglianza. Il quarantenne si era recato venerdì in ospedale con alcuni sfoghi cutanei. Nella tarda serata di sabato è arrivata la conferma che si trattava di un caso di vaiolo delle scimmie.