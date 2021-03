Uccise ladro durante assalto, gip archivia inchiesta su Fredy Pacini

I presunti complici di Vitalie Mircea Tonjoc, forse cinque, non sono mai stati trovati. La sorella della vittima, nel corso dell'udienza del 24 febbraio, aveva chiesto di uscire dal processo, rinunciando a partecipare come parte offesa.

Archiviazione "grazie" alla nuova legge sulla legittima difesa - L'archiviazione per Fredy Pacini era stata chiesta dal procuratore di Arezzo Roberto Rossi, che ha ereditato l'inchiesta dal pm Andrea Claudiani trasferitosi per altro incarico, per "legittima difesa putativa", in base alla vecchia legge. La decisione del gip si fonda invece sulla nuova legge sulla legittima difesa. Lombardo ha difatti applicato il comma 55 della riforma, in relazione all'eccesso colposo di legittima difesa, per la quale la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Fredy Pacini in quel periodo aveva deciso di dormire all'interno della sua officina perche' ormai da tempo era bersagliato dai ladri.

"Il mio assistito - ha detto il difensore di Pacini - è soddisfatto perché, pur comprendendo la gravità della vicenda, considera importante che il giudice abbia capito come lui, in tale circostanza, non potesse fare diversamente". A Pacini, che dormiva nella sua officina dopo aver subito già

furti, tentati o riusciti, era stato contestato l'eccesso colposo nella legittima difesa. La procura aveva già chiesto l'archiviazione sostenendo che ricorresse la legittima difesa putativa. Ma a settembre scorso il gip l'aveva respinta chiedendo un supplemento di accertamenti ai termine dei

quali l'accusa ha ritenuto non essere emersi nuovi elementi diversi. All'archiviazione del procedimento si era opposta la sorella del 29enne morto.